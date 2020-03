Épidémie du COVID-19 : Vers une économie mondiale grippée?

Cela fait plusieurs semaines que le Covid-19 fait fureur dans le monde. Débutant dans la localité de Wuhan, en Chine, le coronavirus est aujourd'hui une épidémie qui touche plusieurs pays particulièrement son épicentre, l'Italie et l'Iran qui montrent le plus de cas de décès dans le monde.



Cependant, avec le confinement des populations qui devient de plus en plus sérieux, il est probable que l'activité économiqe dans le monde ralentisse progressivement.



Quelles doivent être alors les mesures à prendre au niveau mondial pour régulariser l'activité économique ? Avec cette fébrilité des marchés, ne risquerons-nous pas d'assister au scepticisme ou à la peur des investisseurs?



Les investisseurs passent leur temps à scruter l’évolution de l'épidémie pour mieux canaliser leurs activités et voir comment procéder à leurs investissements.



Ce qui est important et qui mérite réflexion, c’est de savoir "si les entreprises dans le monde sont susceptibles de faire face à cette épidémie dont on ne connaît pas la durée."



Face au coronavirus, pour élever la confiance et faire de sorte que les marchés financiers ne soient pas trop atteints et éviter leur fébrilité, il faudrait alors faire recours à certaines options. Du point de vue sanitaire, ce sont des mesures drastiques qu'il faudrait prendre d'abord pour rassurer les marchés. Nous pouvons d'ailleurs, à titre d'exemple, citer le Japon et la Chine qui ont pris des mesures assez efficaces pour tenter de gérer leurs économies.



Des exemples dont les pays Européens peuvent s’inspirer pour stabiliser l'impact des marchés et par conséquent leur économie.



L'organisation de coopération et de développement économique ( OCDE), qui a d'ailleurs estimé qu'avec ce virus, 1/2 point du PIB pourrait être perdu, a par ailleurs demandé aux pays à coordonner leurs actions et à sputenir leurs activités. Cela demande dès lors un plan de relance, d'investissement au niveau mondial. D'autre part, l'étude de l'OCDE avait souligné que l'impact de la crise causée par le coronavirus est plus important que par le passé en raison de l'interdépendance des économies, mais aussi de la montée en puissance de la Chine, 2e économie mondiale et épicentre de l'épidémie. En plus, il faut ajouter que la France avait jugé nécessaire d'assurer, elle et l'Union européenne, leur indépendance d'approvisionnement notamment dans le domaine de l'automobile, la pharmaceutique etc...



C'est clair que nous sommes dans le cadre d'un choc majeur qui touche l'usine du monde et qu'il y'a des secteurs dans lesquels la Chine est le principal fournisseur. Il faudrait alors, dans ce cas, pour certaines entreprises d'Europe, trouver une capacité de résilience entre certaines chaînes qui réduisent les coûts pour faire face à certaines défaillances.



Il faudrait alors, poser la question d'une possible réévaluation des entreprises pour faire face à ce choc créé par l'épidémie du Covid-19.