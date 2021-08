Épidémie de conjonctivite à Dakar : Les éclairages de l’ophtalmologue Dr Ngom sur la durabilité de cette maladie.

La conjonctivite est une irritation ou une inflammation de la conjonctive, qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies, ou par une infection d'origine bactérienne ou virale.



La conjonctivite peut être extrêmement contagieuse, et se transmet par contact avec les sécrétions de l'œil d'une personne infectée. Les symptômes sont des rougeurs, des démangeaisons et un larmoiement, voire des sécrétions ou de petites croûtes autour des yeux.



Selon le Docteur Ngom , il est important d’éviter tout contact des mains avec les yeux, surtout après avoir touché un quelconque objet accessible à tout le monde. Il est plus prudent de respecter les mesures données et de se laver avec du savon.



Pour ceux qui ont déjà attrapé la conjonctive, le Dr El Hadj Lamine Ngom leur recommande d’aller se rendre au centre de santé le plus proche...