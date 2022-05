Envolée du kérosène au Nigeria: les compagnies aériennes annoncent suspendre lundi leurs activités

Les compagnies aériennes nigérianes suspendront lundi et "jusqu'à nouvel ordre" leurs activités en raison de l'envolée des prix du kérosène, a annoncé l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON).



Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février et les sanctions imposées dans la foulée à Moscou, les cours mondiaux du pétrole se sont envolés, provoquant une flambée des prix des carburants dans de nombreux pays.



Le prix du kérosène de type JetA1 "est passé de 190 nairas (43 centimes) à 700 nairas (1.60 euros) par litre. Aucune compagnie aérienne dans le monde ne peut absorber (...) une hausse soudaine aussi astronomique sur une courte période", a déclaré vendredi dans un communiqué l'AON.



Ainsi, selon l'AON, un billet d'avion pour un vol intérieur d'une heure coûte actuellement en moyenne 270 euros, un prix colossal pour des voyageurs "qui connaissent déjà de nombreuses difficultés".



"C'est pourquoi (...) les compagnies aériennes cesseront leurs activités dans tout le pays à compter du lundi 9 mai 2022 et ce, jusqu'à nouvel ordre", a-t-elle poursuivi.



Face à cette situation, le ministère de l'Aviation a appelé les opérateurs aériens, "même dans cette situation difficile", "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier".



Le ministère, qui rappelle dans son communiqué publié samedi que l'approvisionnement en carburant n'est pas de son ressort, évoque des "efforts engagés pour apaiser la situation".



De son côté, la Commission de protection des consommateurs nigérians (FCCPC) a affirmé samedi mener des efforts pour trouver un "arrangement acceptable" avec les principaux négociants en carburant.



La FCCPC a également fait part de sa "préoccupation" face à la pluie de réactions de nombreux Nigérians "selon lesquels les compagnies aériennes ont continué à vendre des billets au-delà de la date annoncée".



Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes nigérians ont exprimé leur colère, parfois avec ironie, après l'annonce de l'AON qui a invité les voyageurs à "trouver des alternatives".



"J'espère que vous pouvez marcher de Lagos à Abuja", les capitales économique et fédérale du pays à plus de 500 kilomètres l'une de l'autre, a par exemple lancé samedi sur Twitter @firstladyship, compte suivi par plus de 110.000 followers.