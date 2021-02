Envois de messages injurieux à de hautes autorités de l’État : Les faits graves reprochés à l'épouse de Birame Soulèye Diop et Abass Fall coordinateur Pastef à Dakar.

De sources sûres, Dakaractu est en mesure de révéler que l’épouse de l’administrateur de Pastef Birame Soulèye Diop, risque gros.

Selon des informations de Dakaractu, la dame qui a été cueillie alors qu’elle se rendait au travail ce matin, est mise en cause dans une affaire d’envois de messages offensants à de hautes autorités de l’État provenant d’un téléphone qu’elle détenait. Un ministre d’État et une autre autorité dont nous tairons les noms, ont reçu ces messages des téléphones que détenaient l’épouse de Birame Soulèye Diop et Abass Fall, le coordinateur de Pastef Dakar.

Ils ont été géolocalisés et les enquêteurs les ont arrêtés. Ils sont tous les deux placés en garde à vue.

Les faits sont tellement graves que les autorités ne veulent plus rien lâcher.

Depuis l’éclatement de l’affaire « Sweet Beauté », plusieurs autorités ont reçu des messages d’insultes et de menaces de mort. Plus de 50 plaintes ont été déposées à la Police pour insultes et autres audios de militants de Pastef à l’endroit des autorités et d’autres citoyens.

Dakaractu révèle que d’autres arrestations suivront dans les jours à venir.

Nous y reviendrons...