Environnement sécuritaire : La nécessité de nouvelles formes de réponses militaires pour endiguer les menaces changeantes

Les menaces et défis sécuritaires à l'image de l'extrémisme violent, évoluent et se combinent avec les trafics illicites de drogue, d'armes, d'êtres humains, la cybercriminalité et les rivalités pour le contrôle des ressources.

Il faut d'ailleurs noter qu'à cela, s'ajoute le recrudescence des conflits intercommunautaires dans plusieurs régions du continent.



Le croisement de ces aspects de la violence dérive des causes socio-économiques et des facteurs conjoncturels parmi lesquels on peut naturellement citer la pauvreté, le chômage, les bouleversements climatiques, les catastrophes naturelles ainsi que les épidémies.



Il s'avère donc important que de nouvelles formes de réponses militaires soient mises en oeuvre. Elles impliquent cependant, une transformation significative des Forces de Défense et de Sécurité africaines en ce qui concerne l'approvisionnement en fonds pérennes et suffisants mais aussi en équipements adaptés à la rudesse des terrains d'opération. Les mandats des forces déployées doivent permettre d'endiguer les menaces.



Pour consolider une paix et une stabilité durables sur le continent, les réponses militaires doivent s'inscrire dans des processus politiques de sortie de crise ainsi que dans des politiques de développement et de croissance économique selon les logiques de moyen et long terme qui privilégient une meilleure gouvernance et une gestion inclusive des richesses.