Environnement des affaires : Les facteurs de progression qui maintiennent la position du Sénégal. (DOCUMENT)

Le Sénégal et le Togo sont les deux pays qui font montre d’une progression considérable dans le domaine des réformes et de la facilitation des affaires. Ils ont réalisé des réformes dans l’obtention de prêts et le paiement des taxes et impôts, ainsi que dans l’obtention de permis de construire et la création d’entreprise. (Document)