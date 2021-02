Environnement / Retour des incendies en Australie : Déjà plus de 71 maisons détruites.

Plus de 71 maisons parties en flammes, tel est le bilan de ce mercredi 03 février, des feux de forêt qui font rage près de Perth, dans l’Ouest de l’Australie. Dakaractu a appris par France24 que les autorités australiennes ont demandé aux habitants d’ignorer le confinement en vigueur dû à la pandémie à coronavirus afin d’évacuer les lieux.



Depuis lundi, plusieurs centaines de soldats du feu se battent jour et nuit pour tenter d’éteindre les flammes que rien ne semblent pouvoir arrêter. Des reporters de france24 sur place nous apprennent que la situation devrait empirer dans les prochaines heures car les prévisions météorologiques ne sont pas en faveur des populations. Selon une étude menée par des experts météorologiques, une rafale de vent soufflera dans cet axe, ce qui contribuera éventuellement à une propagation et une évolution deux fois plus rapide de ces incendies. Pour rappel, l’Australie a été victime d’incendies pratiquement tout au long de l’année 2020. Des incendies qui avaient détruit près de 3 millions d’hectares de brousse et de forêt.



Nous y reviendrons...