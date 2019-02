Environnement / Projet forêt bleue Sénégal : « On a perdu 3 ans parce que je dois voir un Président pendant 20 mn » Ousmane Guèye (Architecte/Sculpteur)

Dès son plus jeune âge, Ousmane Guèye s'est toujours passionné pour l'art mais aussi et surtout pour l'environnement. Sa vie d'enfant à la cité Balabey à Thiès l'a conforté dans ce sentiment qui lui a fait découvrir et connaitre chaque espèce du plus petit insecte aux reptiles et oiseaux qu'il rencontrait dans ses escapades d'enfant, mais aussi de reconnaitre chaque espèce végétale qu'il trouvait sur son chemin.

Ces études sur la matière et ses pérégrinations l'ont conduit au Brésil, aux Antilles, en Asie, en Europe, au Japon et au Mexique. Tout cela lui a permis d'approfondir son savoir et de devenir aujourd'hui le chantre du reboisement et le premier combattant contre le réchauffement climatique et les réductions des gaz à effet de serre. Ousmane propose à tous les sénégalais de s'approprier ce combat, « si 15 000 000 de sénégalais plantaient au moins chacun 10 arbres par an, faîtes le calcul » s’amuse-t-il à dire. Car selon lui, « Chaque jour de l'année devrait être une journée de l'arbre qui pourrait préserver aussi toutes nos espèces, surtout celles en voie de disparition. Chaque propriétaire terrien devrait être en mesure de créer sa propre forêt et d'exploiter ses propres essences sans laisser ce travail aux trafiquants clandestins de bois. » Ousmane dans le cadre de sa forêt bleue Africa et Sénégal, compte poser les prémisses d'envergure inestimable. Cela participerait au développement culturel et touristique de notre pays et promouvoir ainsi le tourisme vert qui draine aujourd'hui des millions de touristes. Il compte sur l'appui de tous les sénégalais à commencer par le président Macky Sall "qui, de par sa formation de géologue, devrait être le premier à comprendre son rêve et par conséquent le premier à l'encourager et le soutenir, mais malheureusement, on a perdu 3 ans, parce que je dois voir un Président pendant 20 mn »

