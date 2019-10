Environnement : Pour Reverdir le Sénégal, Macky mise sur un duo d'écologistes engagés.

Ali Haïdar, ancien ministre est connu pour son engagement en faveur de l'écologie. Chef d'un parti écologiste, il est s'est beaucoup impliqué dans le reboisement de la mangrove et la lutte contre l'érosion côtière. C'est ce militant vert et allié que le Président a choisi comme Directeur Général de l'agence sénégalaise pour la reforestation et la grande muraille verte dont la principale mission est de Reverdir le Sénégal et de promouvoir les éco-villages. Il dispose d'une bonne carte de visite tant au niveau national qu’international pour mobiliser des ressources complémentaires pour son agence.



À l'occasion du dernier conseil des Ministres, Monsieur Oumar Ba, Maire de Ndiob a été nommé président du conseil de surveillance de cette grande agence qui résulte de la fusion de l'agence des éco-villages et de l'agence de la grande muraille verte et qui intègre en plus le volet reforestation du pays.



Secrétaire permanent de l'association des maires, Monsieur Ba est aussi un militant écologiste engagé et président du réseau des villes et communes vertes et écologistes. La commune de Ndiob a reçu le prix de la meilleure politique publique agricole locale décerné par la FAO grâce à son orientation agroécologique et le prix de la meilleure initiative climat décerné par Le CGLUA à l'occasion du sommet de AFRICITES tenu à Marrakech en Novembre 2018.



C'est ce duo d'écologistes militants qui est chargé de mettre en œuvre l'ambitieux programme de reverdissement du Sénégal du chef de l'État mais de relancer le programme des éco-villages en hibernation depuis quelques années.