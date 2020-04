Environnement / Mamina Kamara dénonce les dépôts d'ordures de Ziguinchor dans la mangrove du fleuve Casamance (Autorité)

Le président du Conseil départemental de Bignona est fou de rage du fait du triste sort réservé à la mangrove qui longe le long de la route Ziguinchor-Bignona. En effet, des tas d'immondices, des poubelles jonchent la route jouxtant le fleuve et qui sont déposés par des personnes envoyées par la municipalité de Ziguinchor, selon toujours Mr Kamara.



"Les ordures d'une ville doivent rester dans cette ville. Malheureusement, les poubelles de Ziguinchor sont déversées dans un domaine aquatique et appartenant au département de Bignona. À côté de ces poubelles, travaillent de braves femmes qui exploitent les produits maritimes", dénonce l'environnementaliste.



Selon Mamina Kamara, "ces personnes qui déversent ces poubelles, personne ne les voit. Ces ordures sont d'ailleurs composées de déchets pharmaceutiques, médicaux, des ordures abandonnées par les mécaniciens... "



Le météorologue met ainsi les services environnementaux de la région de Ziguinchor devant leurs responsabilités. Mamina Kamina les invite à prendre au sérieux cette pollution de la mangrove du fleuve Casamance car les conséquences sont néfastes et regrettables. "Les conséquences sont entre autres la contamination des produits halieutiques qui découlent de l'empoisonnement des poissons et autres animaux, l'appauvrissement de la mer et de la mangrove. Il faut savoir que cet environnement n'est pas sec mais fluide. Le cycle peut contaminer les crustacés, contaminer les produits de la mer", alerte-t-il au bout du téléphone.



Le président du Conseil départemental de Bignona ne compte donc pas rester les bras croisés. Il informe que son département ne va pas accepter de recevoir les ordures d'une autre ville. "Il faut que les gens respectent l'environnement du département de Bignona" une invite qu'il renouvelle, car l'avait dit à Dakaractu il y a un an...