Environnement : Le Sénégal parmi les quatre pays destinataires de marchés illégaux de déchets électroniques

En somme, selon les autorités espagnoles, 43 personnes qui transportaient ce matériel électronique et qui était récupéré de façon frauduleuse vers l'Afrique de l'Ouest ont été arrêtées pour délit environnemental, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle.

Un vaste réseau de trafic de déchets électroniques a été démantelé par les autorités espagnoles. Des actes illégaux faits généralement sur les téléphones portables, des consoles de jeux etc... et qui ont un impact négatif sur l’environnement.Ce trafic illicite vers l’Afrique qui se fait depuis deux ans impliquait particulièrement le Sénégal, le Nigéria, la Mauritanie et le Ghana et a même permis de dégager, pour ces fraudeurs, 5.000 tonnes de déchets pour une somme d’un million et demi d’Euros.Ces substances chimiques telles que le mercure, le plomb, l'arsenic ou encore le phosphore contribuent à impacter la couche d’ozone et, inéluctablement, accentuent le réchauffement climatique.