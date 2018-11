Environnement : "La pollution plastique menace la vie" (Mame Thierno Dieng, ministre)

A l'hémicycle, lors du vote du budget du ministère de l'environnement et du développement durable, le ministre, interpellé sur le degré d'avancement de la pollution, a attiré l'attention sur le péril plastique qui selon lui, constitue une urgence. Ces déchets sont très dangereux et malheureusement la population n'en est pas consciente. C'est dans ce sens qu'il a prévu de faire une caravane de sensibilisation le 22 décembre afin d'alerter et informer les citoyens sur les conséquences.