Environnement : La Direction de l’exploitation de la Météorologie sonne l’alerte et évoque l’existence d’un « risque sanitaire élevé »

Une réponse vient d’être apportée aux populations qui s'interrogent sur les causes de ce temps nuageux qui rend la visibilité un peu réduite. En effet, la présence d’une couche de poussière dense qui couvre le ciel sur les régions Nord (Saint-Louis, Matam) et sur le littoral Nord (Dakar, Louga, entre autres) et à quelques endroits du Centre (Thiès, Diourbel), a été une raison pour la Direction de l’exploitation de la météorologie de briser le silence pour s’en expliquer.



Ladite direction, dans un bulletin météo - qualité de l’air, daté de ce jour et consulté par Dakaractu a sonné l’alerte. Et c’est pour signaler que ‘’la réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade, à son tour, la qualité de l’air’’ à Dakar. Une qualité que cette entité de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) a qualifié de ‘’très mauvaise pour la journée du 03 juin 2022 avec des concentrations de particules (Pm10) qui dépassent 900 microgrammes par mètre cube dans l’air ambiant’’.



La Direction de l’exploitation de la Météorologie a relevé dans ses prévisions, ‘’un indice rouge également prévu pour les prochaines 24 heures avec une baisse progressive des concentrations de particules à partir du samedi en fin d’après-midi’’. Elle a, en outre, évoqué l’existence de ‘’risque sanitaire élevé pour les personnes particulièrement sensibles’’ comme celles souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et personnes âgées.



En attendant de voir ces particules de poussières s’atténuer et se dissiper ‘’progressivement à partir de demain vers 18 h’’, la Direction de l’exploitation de la Météorologie a annoncé une forte réduction des visibilités dans les zones précitées, plus haut.



Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, elle a recommandé aux uns et aux autres, plus particulièrement, aux personnes dites ‘’sensibles’’ de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur.