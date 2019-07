Environnement : L’ADIE officialise son projet portant sur la gestion des déchets électriques et électroniques.

L’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE), en collaboration avec l’institut Mondial pour la croissance verte (GGGI), a tenu ce mardi 30 juillet, un atelier d’échanges et de partage sur le projet de texte portant sur les déchets électriques, électroniques et électroménagers à Dakar. Cette rencontre avait pour objectif d’officialiser le décret du projet visant à renforcer la protection de l’environnement, mais également la protection des personnes qui sont en contact avec ces formes de déchets.

Selon le secrétaire général du ministère de l’économie numérique, Yoro Moussa Diallo, cette initiative permet de réunir tous les acteurs afin de réfléchir sur ce qui a été fait au Sénégal en matière de protection par rapport à l’utilisation de ces déchets, mais également ce qui reste à faire. À ce titre, le DG de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, invite l’ensemble des administrations et des entités qui disposent de matériel en fin de vie, de venir les déposer au niveau de la cellule de solidarité numérique de l’ADIE pour que ce matériel puisse être démantelé...