Environnement & Bien-être : Mode d'emploi pour faire face à la vague de poussière (Dr Boubacar Signaté, médecin-urgentiste)

Un nuage de poussière a enveloppé Dakar ce mercredi 17 février 2021. Cette situation a réduit la visibilité, et fait craindre une détérioration de l’état de santé de certaines personnes souffrant de maladie respiratoire comme les asthmatiques.



Face à cette situation, le médecin urgentiste Boubacar Signaté a recommandé le suivi des ‘’prévisions’’ météorologiques et d'adapter ses activités. ‘’Les jours de pic, il vaut mieux donc veiller à réduire l'exposition à la poussière et rester chez soi si possible’’, a-t-il recommandé en soulignant la nécessité de ‘’protéger les plus vulnérables’’.



‘’Les personnes âgées sont fragilisées par des tares sous-jacentes, les enfants peuvent développer des allergies, les personnes asthmatiques peuvent avoir des crises et celles qui souffrent de troubles cardiaques ont trois fois plus de risques de décompenser’’, a signalé l’urgentiste qui travaille à Sos Médecin. Ce dernier, dans un post sur les réseaux sociaux, a préconisé l’arrêt des activités sportives à l’extérieur. ‘’Nos poumons sont plus sollicités; éviter donc de courir ou de faire du vélo à l'extérieur. La meilleure option reste de faire du sport en intérieur’’.



À l’en croire, il urge pour tous de ‘’renforcer les protections. Cela reste le meilleur moyen de se protéger de la pollution. Le système immunitaire est plus fort lorsque notre mode de vie est sain, notre sommeil suffisant couplé à une bonne alimentation et une pratique régulière d'un sport, mais à l'intérieur si pic de pollution’’.



Relativement à la protection physique, elle passe, selon lui, par la consommation des antioxydants. ‘’Ils sont particulièrement présents dans les petits fruits (mûres, canneberges, framboises et prunes) et certains légumes telles que les artichauts, asperges, brocolis, poivron jaune.



Dans les habitations, il recommande aux uns et aux autres de ‘’fermer les portes, les volets et les fenêtres ; d’installer des draps devant les fenêtres qu'on asperge d'eau’’. Cela permettra, selon le Dr Signaté, ‘’d'humidifier et rafraîchir l'intérieur’’. Quid des gouttes d'eau, elles ont aussi la vertu de fixer les particules polluantes, la poussière, rendant l'air plus sain’’, renseigne le médecin-urgentiste.