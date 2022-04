Le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes est bien appliqué au ministère de l’environnement et du développement durable.



À l’occasion de la revue annuelle du ministère, le secrétaire général a informé sur le nombre de jeunes déjà enrôlés dans ce programme à travers le ministère de l’environnement et du développement durable. Ainsi, 7. 478 jeunes ont été recrutés et formés dans les différents métiers liés à l’environnement.



Un recrutement massif qui permettra, au-delà de l’emploi, une meilleure gestion de l’environnement dans un contexte où il est menacé par divers facteurs nuisibles.