En honorant de sa présence l'activité de reboisement des volontaires de Fass/Gueule Tapée/Colobane, la maire de la ville de Dakar s'est indignée de la situation environnementale qui prévaut dans la capitale sénégalaise.



"Dakar était le Cap-vert, mais il est devenu Cap Béton car, tout est maintenant construit dans Dakar", regrettera Soham El Wardini. Ce manque d'espace dans Dakar, est simplement déplorable dans la mesure où les gens doivent avoir plus d'espace avec de la verdure tout autour.



Considérant que les activités de reboisement et d'aménagement de l'espace à Dakar ont été bien entamées par le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique, Soham El Wardini se réjouit de ce changement progressif dans la capitale avec un visage de plus en plus vert.



Elle profitera de cette activité de reboisement pour inviter l'association internationale de solidarité de Fass, à faire "elle-même, la police" pour dire non à tout acte qui pourrait agresser l'environnement.