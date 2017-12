Environ 432 mouvements d’avions enregistrés à l’AIBD depuis jeudi (communiqué)

Environ 432 mouvements d’avions ont été enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) depuis sa mise en service jeudi dernier, annonce un communiqué du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures.



‘’Une semaine après sa mise en service, l’AIBD a enregistré un total de 432 mouvements d’avions, soit 219 vols au départ et 213 à l’arrivée, 29 compagnies aériennes ont opéré à l’AIBD’’, souligne le communiqué.



L’Aéroport international Blaise Diagne de Diass a officiellement démarré ses activités le jeudi 7 décembre 2017.



Selon le ministère en charge des Transports aériens, 113 tonnes de fret ont déjà été traitées et la société d’hydrocarbures Total a déclaré avoir livré environ 2,4 millions de litres de carburant.



"Cela signifie que les opérations aéroportuaires se déroulent normalement malgré quelques petites difficultés qui ont été prises en charge dès les premières heures. Plus que jamais, l’ensemble des acteurs qui opèrent au niveau de la plateforme de l’AIBD sont mobilisés autour de l’exploitant commercial, LAS S.A, pour une amélioration progressive de la qualité de service’’, se félicite-t-il.