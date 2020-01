Entrevue avec ZALEX : Le styliste sénégalais qui marque ses empreintes aux USA .

Pape Salif Diouf de son nom, ce jeune sénégalais qui évolue dans le milieu de la mode a fini par convaincre le public américain de par son art. Le feeling du stylisme, il l’a acquis dans le tas au fil du temps. Il s’identifie par sa marque ZALEX qui ne cesse de faire ses preuves à l’échelle nationale et internationale. D’ailleurs, ZALEX vient de lancer sa nouvelle collection Hiver au Sénégal, à Thiès dans sa ville d’origine, à travers une soirée de l’artiste El hadj Keïta. Un mini défilé surprise au milieu de la soirée au plaisir de son public. Cette collection est dédiée à sa défunte tante nommée Maguette. Une figure qui a grandement participé à sa réussite.

Salif ne se limite pas au stylisme. Il est aussi un « business man » qui, avec des partenaires ont eu à monter des affaires aux USA. Le magazine « Hot-in » en est une. Basée en Amérique, cette revue est une plateforme qui donne une opportunité aux jeunes artistes de montrer leurs talents.

Le jeune sénégalais incite et appelle les jeunes à viser loin et essayer d’atteindre leurs objectifs. Il soutient l’entrepreneuriat des jeunes car pense-t’il, c’est la meilleure solution pour vaincre le chômage.