Entrevue Sonko/Emballo - Madiambal revient à la charge et défie Alioune Tine : « J’attends qu’il dise qu’il ne l’a pas démarché »

Le passe d’armes entre l’administrateur général du groupe Avenir communication et le fondateur de la boîte d’idées Africa Jom Center ne faiblit pas. Suite à son tweet citant nommément Aliou Tine d’être au cœur de l’audience qui a eu lieu entre Ousmane Sonko et le président Bissau Guinéen, Umaru Sissoko Embalo, le journaliste Madiambal Diagne a noté un démenti de celui-ci.



Quelques heures après un tweet du patron du journal Le Quotidien, Alioune Tine a retweeté également en répondant aux propos avancés sur cet entretien en ces termes : « Avec tout le respect que j’ai pour toi, ce n’est pas ce qui s’est passé. Prendre mon avis pour la bonne information n’aurait pas été inutile. » Mais visiblement, cette réponse semble être vague pour Madiambal Diagne, loin d’être satisfait à travers sa réponse à l’ancien de la Raddho.



La question qui taraude l’esprit selon le journaliste et serait, selon lui à poser, est simple : « Qu’est-ce qu’Alioune Tine nie ou dément » ? En plus de maintenir ses propos sur la tenue de l’audience accordée au leader de Pastef par le président de la Guinée Bissau et qui a été sollicitée par Alioune Tine au nom de Ousmane Sonko, Madiambal Diagne ira plus loin dans ses précisions : « Je persiste et signe et ajoute que l’audience a eu lieu au King Fahd Palace ce jeudi vers 17h. Elle devait être secrète, mais Sonko était obligé de faire un tweet le vendredi matin quand il a reçu les photos l’interpellant », renchérit-il.



Toujours dans ses précisions, Madiambal Diagne ajoute que le seul démenti qu’il attend de Alioune Tine, serait de dire qu’il n’a pas démarché l’audience. L’on peut attendre toutefois que le fondateur d’Africa Jom Center clarifie cette ambiguïté sur son implication ou pas aboutissant à ce tête-à-tête qui est loin de livrer ses secrets.