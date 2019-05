Entretien exclusif avec Assane Dioussé : « La concurrence me donne plus de force… »

En prêt au Chievo Vérone, en Série A dans le championnat Italien, le moins que l’on puisse dire est que Assane Dioussé a vécu une saison 2018 / 2019 assez compliquée et riche en émotions. Parti de L'AS Saint-Etienne sous forme de prêt au Chievo qu’il a rejoint en début 2019, le milieu relayeur aura passé six mois à se battre pour le maintien de son équipe.



L’international sénégalais s'est donc lancé à la conquête de la série A qu’il avait quitté plus tôt, pour disposer de plus de temps de jeu avec son nouveau club. Auteur d’une saison aboutie, Dioussé a su tirer son épingle du jeu en livrant quelques bonnes performances avec le Chievo. Des prestations qui n’ont pas empêché la relégation du Chievo en série B. Devant cette situation pour le moins inédite pour le jeune joueur de 21 ans, le milieu terrain sénégalais se dit serein et compte attendre la fin de saison pour se prononcer sur son avenir.



Gardant un œil attentif sur l’actualité autour de l’équipe nationale de Football du Sénégal. Assane Dioussé qui sort d’une élimination de la CAN avec les U23 de Koto, croit encore en ses chances d’être sélectionné parmi les 27 « Lions » (27 Joueurs dont 4 réservistes.) À l’en croire, la forte concurrence dans la « Tanière » constitue une source de motivation pour lui : « La concurrence me donne plus de force… », révèlera-t-il dans cette interview…