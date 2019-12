Entretien avec l'international Sénégalais (U23) Moussa Seydi, le serial buteur de la BGL Ligue...

À 23 ans, l'international Sénégalais U23, Moussa Seydi fait les beaux jours du CS Fola Esch en BGL Ligue (Première division Luxembourgeoise.) Avec un début de saison canon (10 buts et une passe décisive en 13 matches), le jeune "Lion" qui évolue depuis trois ans dans l'élite Luxembourgeoise, porte à bras le corps son club. Avec un passage au FC Metz entre 2014 et 2016, l'ancien pensionnaire de Génération Foot revient ici sur ses débuts dans son Sédhiou natal, en région Casamançaise. Comme son illustre aîné, Sadio Mané, la trajectoire de jeune Seydi révèle quelques similitudes. D'ailleurs l'ailier gauche de CS Fola, au club depuis juillet 2017, dévoile dans cet entretien sa relation privilégiée avec l'attaquant de Liverpool. Entre ses objectifs personnels, et son ambition d'intégrer un jour la sélection A, celui qui avait permis au Sénégal de remporter les Jeux Africains en 2015, retrace son parcours dans cet aparté accordé à dakaractu...