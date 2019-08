Entretien avec Thierno Seydou Ndiaye (Directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis) : « La gestion de l'hôpital est le domaine de l'administration ! Nous ne saurions avoir de problème avec personne, mais il doit y avoir une certaine éthique (…) »

Dans cet entretien exclusif accordé à Dakaractu/Saint-Louis, quelques mois après son installation, le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis est largement revenu sur l'état actuel du plateau médical de la structure hospitalière, mais également sur le supposé bras de fer qui loppose à certains membres du conseil d'administration de l'hôpital.

M. Thierno Seydou Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'avis que "la gestion de l'hôpital est le domaine de l'administration (…). Et les administrateurs ont un espace où s'exprimer librement. C'est pourquoi je ne me permettrai jamais de répondre à un administrateur sur la base de preuves par commune renommée".

Le directeur de l'hôpital de Saint-Louis balaiera également d'un revers, l'information faisant état de la fermeture du Bureau des usagers du Conseil d’Administration de l’Hôpital.

Selon toujours Thierno Seydou Ndiaye, le bureau des usagers n'a jamais été fermé.

Le directeur s'est aussi prononcé sur les dysfonctionnements notés ces derniers temps dans la structure, notamment avec la panne du scanner et l'absence d'appareil par résonance magnétique. Entretien...