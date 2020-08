Entretien avec Souleymane Diallo (Président Association Otra-Africa) : "La diaspora sénégalaise mériterait plus d'attention de la part des autorités (...). La situation au Mali..."

La situation difficile que traversent les sénégalais de la diaspora irrite le président de l'association internationale Otra-Africa dirigée par Souleymane Alioune Diallo.



"La situation de nos compatriotes est très difficile avec une série de meurtres. C'est une situation alarmante et c'est vraiment déplorable. Les Sénégalais de la diaspora mériteraient un peu plus d'attention de la part de nos autorités. Car la plupart du temps les autorités manquent d'attention à la hauteur des faits. On dirait qu'il manque du sérieux dans la gestion des dossiers des sénégalais de la diaspora", a indiqué le président de l'association Otra-Africa, Souleymane Alioune Diallo, qui invite le chef de l'État Macky Sall de se rapprocher davantage à la communauté sénégalaise de Denver pour marquer sa solidarité suite au meurtre des membres de la famille Diol.



Par ailleurs, Souleymane Alioune Diallo n'a pas manqué de réagir sur la situation qui prévaut au Mali. Selon lui, cette situation est à déplorer, mais c'était prévisible. Car la Cedeao n'a pas voulu jouer un jeu franc avec le président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Et cette même situation se révèle en Guinée et en Côte d'Ivoire et c'est ce qui est craint au Sénégal...