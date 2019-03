Entretien avec Seydi Gassama : « Il faut que le gouvernement comprenne... Que le monde n'acceptera pas que des manifestants pacifiques soient arrêtés, jugés et envoyés en prison... »

Le secrétaire exécutif d'Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama a magnifié l'issue du scrutin qui a plébiscité le président sortant Macky Sall malgré certains dysfonctionnements relevés dans l'organisation. Le défenseur des droits humains est d'avis qu'il est plus qu'évident, à l'heure actuelle, que l'État puisse dans l'avenir prendre en charge l'ensemble des siégeants (majorité - opposition) dans les bureaux de vote pour plus de transparence dans le processus. Sur le rejet des résultats par l'opposition, Seydina Gassama estime que celle-ci finira avec le temps par accepter la victoire du président réélu. Il croit qu'il est impératif de tendre vers un dialogue pour une réconciliation entre les acteurs non sans dénoncer les séries d'arrestations notées ces derniers jours dans les rangs de l'opposition, notamment celle de la coalition Idy2019. Le défenseur des droits humains alimente cependant des attentes pressantes liées aux réformes judiciaires qu'il urge de dérouler pour corriger l'idée d'une justice aux ordres...