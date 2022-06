Entretien avec Moussa Baldé (ministre de l’agriculture) / Distribution des semences, autosuffisance alimentaire, engrais : Les chiffres clés de l’agriculture sénégalaise...

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, le ministre Moussa Baldé rassure que toutes les dispositions ont été mises en branle pour une distribution parfaite des semences sur l’étendue du territoire national.



« Chaque année, le ministère de l’agriculture présente un programme qui est assujetti à un budget. Dès que ce budget est validé, le ministère travaille dans la mise en œuvre de la campagne. Cette année, notre budget a été validé au mois de Mars. Il est porté à 70 milliards, le président de la République a consenti d’augmenter dix milliards pour d’abord faire face aux chocs de l’inflation des prix, en particulier le prix des fertilisants et de permettre au ministère d’accroître le niveau de production compte tenu du contexte que nous vivons pour assurer une sécurité alimentaire. Depuis le mois de Mars, nous avons pris toutes les dispositions réglementaires pour assurer la disposition des semences.



Des commissions nationales et locales ont été mises en place et dès le mois d’avril tous les observateurs ont les plannings de distribution des semences. Aujourd’hui si on prend le cas de l’arachide qui constitue la partie la plus importante avec 70 mille tonnes, on est autour de 50% de mise en place », rassure le ministre.



Pour cette année, le professeur Moussa Baldé souligne que « c’est 75 mille tonnes environ de semences d’arachide qui seront distribuées, le riz c’est 10 mille tonnes, pour le haricot c’est au moins 6 mille tonnes, pour les céréales comme le sorgho et le maïs, c’est environ 3 mille tonnes. Globalement c’est ce qui est prévu cette année pour les semences ».



Pour le ministre de l’agriculture, de gros efforts sont consentis pour assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire au Sénégal, cela malgré les multiples chocs notés depuis quelque temps dans le monde entier. « Nous avons besoin d'environ quatre millions de tonnes de céréales pour être autosuffisant en céréales. Le problème que nous avons c’est que la céréale dominante c’est le riz où nous ne sommes pas complètement autosuffisants même si des efforts sont en train d’être faits, montrant bien que notre production est au-dessus d’un million quatre cent mille tonnes.



On peut considérer qu’avec un peu d’efforts le Sénégal peut atteindre l’autosuffisance et donc la sécurité alimentaire. Lorsque le président de la République arrivait au pouvoir en 2012, la production du riz était estimée à quatre cent mille tonnes et aujourd’hui, elle dépasse un million quatre cent mille tonnes et dans le cadre du PAP2A, le président de la République a demandé à ce que nous travaillons pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Et là nous sommes sur la bonne voie pour l’atteindre », a souligné le ministre de l’agriculture, entre autres questions abordées au cours de cet entretien...