Entretien avec Lamine Corréa : « Pourquoi j’ai quitté l’AS Pikine pour la Lettonie… Ce qui manque au football local sénégalais…»

Mohamed Lamine Corréa, jeune footballeur sénégalais âgé de 22 ans, s’est confié à Dakaractu sur son parcours singulier qui l'a conduit de l'AS Pikine (Ligue 1 sénégalaise) à la première division de Lettonie au sein du FS Metta. Attaquant polyvalent et ailier droit de métier, l’ancien capitaine de l’AS Pikine a évoqué avec passion son passage dans le mythique club de la banlieue dakaroise, où il a laissé une empreinte indélébile, mais aussi ses premiers pas en Europe de l’Est où le froid letton et le dépaysement dictent leurs lois. Cependant, le natif de Pikine s’est très vite imposé dans sa nouvelle équipe au point de devenir un titulaire indiscutable après une saison et demie passée là-bas. En attendant de rejoindre un club plus huppé, Lamine Corréa qui rêve de rejoindre les grosses écuries européennes, envisage son avenir avec optimisme.

Dans cet entretien à bâtons rompus, il est revenu sur son choix de s’expatrier en Lettonie tout en se prononçant sur ce qui différencie le football européen au championnat sénégalais. Entretien...