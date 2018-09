Entretien avec Fatou Kara Thiam : Idrissa Seck et Sonko fusillés

Dans cette interview accordée Dakaractu, Fatou Kara Thiam a craché ses vérités sur le fonctionnement de l’Apr à Thiès et sur ses activités. Responsable d’une association dénommée « Sanossy social », qui a pour but de promouvoir la solidarité et l’entraide, elle a affiché son autonomie vis à vis des lobbies, avouant n’œuvrer que pour le triomphe du projet politique de Macky Sall pour un Sénégal émergent.

Le jeune membre de la COJER reproche à Idrissa Seck d’être distant des populations thiessoises. Pour finir, elle a décoché des flèches acerbes en direction du jardin de Ousmane Sonko.