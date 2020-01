Entretien avec Cheikh Ahmadou Bamba Dieng « Bamba Goal », le serial buteur de la ligue 1...

En votre qualité de club promu, comment jugez-vous le début de saison de Diambars en Ligue 1 ?



On est en train de faire de bonnes choses et nous espérons que cela va continuer jusqu'à la fin de la saison inch Allah.

Vous êtes actuellement classés 5ème (10 pts +8) avec la meilleure attaque de la L1 (13buts.) Est-ce à dire que les "Diambars" mettent d'abord en avant le beau jeu et le spectacle ?



Non même pas, c’est juste que nous sommes en train de faire ce qu'on doit faire sur le terrain. Après le beau jeu et le spectacle c'est en nous, ça fait partie de l'ADN de Diambars.

Après 7 journées de Ligue 1, vous êtes le meilleur buteur avec 10 réalisations. Vous avez marqué la quasi-totalité des buts de votre équipe (10 buts sur 13.) C'est une énorme performance en êtes-vous conscient ?

Oui c’est vrai, mais c'est juste le résultat du travail accompli rien de plus. On va continuer de travailler pour mieux faire.



Cette saison on parle souvent de vous (Diambars) comme d'un sérieux challenger pour la course au titre. C'est une ambition en interne ?



On (Diambars) essaye de faire le maximum pour être dans une bonne dynamique tout au long du championnat. Et pourquoi ne pas être champion en fin de fin…



Aujourd'hui votre nom est associé à celui d'un Serial buteur (Bamba Goal.) D'où vous vient cet instinct de buteur ? Est-ce une aptitude innée ou quelque chose que vous avez perfectionnée au fil du temps ?

(Rires) Je ne savais même pas que ce surnom existait (Bamba Goal.) Mais tout ceci est le fruit du travail. C’est juste du travail, rien de plus. J’entends bien ce que disent les gens, mais pour moi il me reste beaucoup de travail à faire sur ce plan.



Votre jeu est basé sur la puissance avec une grosse présence athlétique sur le front de l'attaque. En plus d'une grande précision dans la finition…

Oui oui, j'en ai conscience, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle je fais tout mon possible pour marquer et pour aider l’équipe avec l’appui de mes coéquipiers aussi.



Il se passe quoi dans la tête de "Bamba Goal" avant un match ? Vous avez un rituel spécial dans les vestiaires ? Sur le terrain ?



(Rires) je ne sais pas quoi te répondre ici…

Bien évidemment vous visez le titre de soulier d'or. En termes de buts, avez-vous un chiffre précis en tête ?

Oui, mais je n’ai pas chiffres précis. Par contre, j’aimerais bien battre le record inch Allah. (Record détenu par Amadou Dia Ndiaye avec 19 pions.)



On dit souvent que marquer des buts est une sorte d'obsession chez les attaquants. C'est le cas pour vous ?



Personnellement à chaque fois que je joue je me dis que je vais marquer. Je pense c'est le cas pour tous les attaquants aussi…

Que dire de votre célébration (La main plaqué sur un œil.) Vous nous en dites un peu plus sur la signification de ce geste ?

C'était juste un ami qui s'appelle Adama Diom qui vient de signer au Maroc, il avait mal aux yeux et il devait démarrer le match. Malheureusement, il n'a pas pu jouer raison pour laquelle j'ai fait cette célébration pour lui, parce que je lui avais promis ça.

Ce dimanche à 17h00, Diambars se déplace à

Ndiambour dans le cadre de la 8ème journée de L1. À quoi peut-on s'attendre de la part de "Bamba Goal" ?