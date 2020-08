Entretien avec Bruno D’Erneville, coalition JOTNA : « L'État a utilisé la pandémie comme prétexte pour confiner la démocratie (... ). Un gouvernement d'union nationale, pas partant! Le 3e mandat? je ne discute pas du sexe des anges »

Ayant rejoint Ousmane Sonko au sein d'une coalition dénommée "Coalition JOTNA" Bruno D'Erneville est bien imprégné du programme et encore plus de la vision politique du leader de Pastef.



C'est au cours d'un entretien qu'il a accordé à Dakaractu que l'acteur économique et ancien président fondateur de l'association des bureaux de contrôle du Sénégal est revenu largement sur la situation contextuelle qui prévaut en cette période de crise sanitaire.



Evidemment, en bon opposant surtout aux cotés de Ousmane Sonko, Bruno aura fait remarquer les failles de l'État qui n'a pas bien su profiter des enseignements de la Covid-19, pour pouvoir donner aux sénégalais un nouveau souffle. Tout le monde actuellement se permet de dire que "la situation que la pandémie à coronavirus nous a fait découvrir, devra en retour nous inciter à opter pour de nouvelles stratégies, marcher sur de nouvelles bases".



Par contre, selon Bruno D'Erneville, " cette pandémie est utilisée à des fins anti-démocratiques. C'est juste, pour l'État, l’occasion de faire recours à des initiatives pour confiner la démocratie...."



Dans un autre registre, mais toujours dans la politique, Bruno D'Erneville nous parlera également de certaines figures de l'opposition qui seraient prêtes à coaliser avec Macky Sall ou encore Ousmane Sonko. "C'est vrai que certains collaborateurs de leaders seraient en train de mener des médiations dans ce sens. Mais il faut savoir que certains ténors seraient également prêts pour accompagner le président Macky Sall ou encore Ousmane Sonko" déclare t-il, sans citer quelqu’un.



Pour ce qui concerne le gouvernement d’union nationale, D'Erneville de soutenir qu'il est hors de question pour lui, de parler de cela au moment où, nous avons l'opportunité d'instaurer un gouvernement technocratique qui va travailler sur des bases techniques et scientifiques.



À l'en croire, "on doit dépasser ce stade où on cherche à faire plaisir à certaines personnes simplement pour assouvir des envies politiciennes.



Sur la question du 3e mandat, l'allié de Sonko estime ne pas pouvoir prédire ce qui se passera demain. " Si le président a jugé ne pas s'y prononcer, il a sans doute ses raisons. Toutefois, attendons juste ce qu'il va décider demain pour après se prononcer là dessus ", ajoutera l'opposant.



L'heure est au changement de paradigmes, à l'éveil des consciences sur les urgences, mais surtout de se tourner vers ce peuple qui est et reste souverain.