Entretien avec Aliou Sané, coordinateur ‘Y’en a marre’ : « Le cas de Guy Marius est un règlement de comptes. Ce régime, montrant ses limites, est plus sur la répression que sur la sécurité des sénégalais… Le peuple a validé la lutte de Nio Laànk »

Dans cet entretien, Aliou Sané a fait le survol de plusieurs points concernant l’actualité dont bien évidemment celle de leur camarade Guy Marius Sagna qui est en détention depuis près de 2 mois. Pour le membre du collectif Nio Laànk, « le régime actuel fait montre d’une gouvernance désastreuse et empreinte de défaillances. » Il soulignera entre autres des gouffres financiers destinés à satisfaire une clientèle politique, sans compter cette situation macroéconomique qui oppresse les sénégalais.



Concernant l’objectif de leur mouvement et particulièrement leur ligne de combat, Aliou Sané soulignera le soutien d’abord qu’il apporte à leurs camarades de FRAPP et les autres activistes, mais rappelle que la lutte est loin d’être gagnée car « Guy Marius Sagna est toujours en détention et que cette hausse du prix de l’électricité reste toujours injustifiée »



Le coordonnateur du mouvement y’en a marre annonce que le mouvement est toujours en phase avec ses convictions citoyennes et sera toujours présent pour le peuple. « Certes, y’en a marre est comme une sentinelle, mais nous avons aussi d’autres activités personnelles qui n’entachent en rien notre combat citoyen », souligne Aliou Sané.



Il appelle les sénégalais à s’impliquer dans cette lutte citoyenne à travers la marche de demain qui sera une occasion pour manifester encore une fois contre la hausse du prix de l’électricité, mais aussi de dénoncer la détention de l’activiste Guy Marius Sagna qui mérite amplement le soutien du peuple sénégalais.