Entretien avec Abdoulaye Niane (Président de la coalition JOTNA) : « Nous avions traversé des difficultés, mais aujourd'hui la coalition a survécu. Notre action s'inscrit dans la continuité »  

Après son élection à la tête de la coalition Jotna au terme de l’assemblée générale ordinaire tenue ce week-end, le président Dr Abdoulaye Niane compte s’inscrire dans la continuité des actions de ses prédécesseurs. Car, estime t-il, tout le travail jusque-là abattu a été fait dans une parfaite implication des membres.







« Notre action s'inscrit dans la continuité, tout le travail abattu jusque-là, a été dans notre totale implication. Et les équipes n'ont pas aussi changé. Ce qu'on voudrait faire après avoir relevé le défi de la survie de la coalition, nous sommes maintenant dans celui de la vitesse de croisière pour accroître le dynamisme afin de nous préparer aux combats électoraux du futur et de veiller sur le défi d'avoir une action politique de qualité », a souligné Dr Abdoulaye Niane au cours de l’entretien avec Dakaractu.







Le président Abdoulaye Niane opte également pour la rupture avec certaines pratiques politiques. Il rassure également que la coalition Jotna traverse les meilleurs moments de sa situation politique.







« Nous avons jugé nécessaire de divorcer avec une certaine pratique politique qui veut que ceux qui restent à la tête restent toujours à la tête indéfiniment. Je pense qu'il faut apprendre à être démocratique. Je pense que dans les organisations politiques la dynamique doit être une valeur. Par ailleurs, Jotna est une coalition où règne une excellente ambiance et nous travaillons main dans la main. C'est vrai que nous avons traversé des difficultés avec la sortie de certains membres mais aujourd'hui l'équipe qui a survécu et tient la coalition, c'est une équipe dynamique, soudée et généreuse dans l'effort. On n’a aujourd'hui aucun souci et il ne saurait y avoir de soucis parce que nous travaillons dans un esprit de totale transparence », s’est toujours confié Abdoulaye Niane à Dakaractu.