Entretien avec Abdoul Mbaye : Les éclairages de l'ancien Premier ministre après la sortie de Macky Sall.

Banquier et homme d'État ayant occupé le premier poste de Premier ministre sous l'ère Macky Sall, Abdoul Mbaye et par ailleurs président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a donné son point de vue sur l'appel au Dialogue que veut initier Macky Sall.

Selon lui, "cette démarche consiste à vouloir se débarrasser de l'opposition". Il ajoute aussi que cela ne nécessite pas de demander un quelconque soutien à l'opposition, car poursuit-il, "celle-ci a été ecartée durant tout le processus qui a abouti à ce pourcentage suspect des 58%.

Selon l'ancien Premier ministre qui était en entretien avec Dakaractu, "l'urgence n'est pas au dialogue, mais plutôt à la prise en compte immédiate des préocupations des sénégalais pour trouver des solutions à leurs soucis."

Cependant, le président de l'ACT estime que son alliance n'accorde pas assez d'importance à un dialogue qui a été pendant des années un sujet (non alimenté), mais plutôt à la manière dont le régime s'attelera durant ces cinq (5) prochaines années...