Entretien avec Abdou Aziz Kébé / Coronavirus : « Les mesures prises par la délégation générale au pèlerinage face à la pandémie... »

Depuis que l’épidémie du Coronavirus a commencé à se propager dans le monde, l’inquiétude s’installe progressivement chez les populations. Ainsi, plusieurs secteurs ont commencé à subir les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. C’est le cas de la Oumrah et du Hajj 2020 qui n’ont pas échappé à la virulence du virus.



L’Arabie Saoudite, en tant que gardienne des Lieux Saints, a été obligée de procéder à la suspension de la Oumrah et du Hajj.



Dakaractu, en entretien avec le délégué général au pèlerinage, a voulu en savoir un peu plus sur la marche de cette structure en cette période de crise et d’incertitude. Le Professeur Abdou Aziz Kébé s’est donc prononcé sur les décisions et mesures qui ont été prises au sein de la délégation dans la gestion préventive de l’épidémie. Mais également sur leur posture vis-à-vis des voyagistes privés qui avaient déjà, pour certains, eu à verser de l’argent dans le cadre du Hajj 2020.



Pour finir, il félicitera le personnel médical qui est aujourd’hui, le premier exposé à ce virus...