Entretien automobile : TotalEnergies Marketing Sénégal met sa PURE gamme lubrifiante sur le marché.

TotalEnergies Marketing Sénégal a procédé au lancement officiel de sa nouvelle gamme de lubrifiants dénommée Packaging Upgrade & Range Efficiency (PURE). C’était à l’occasion de sa soirée de gala tenue, ce 7 mai, au Cices que l’entreprise a décliné sa nouvelle offre visant à un meilleur entretien des moteurs des véhicules.



« On a profité de cette opportunité pour améliorer la qualité de nos emballages de lubrifiants et aussi rationaliser notre gamme (…) dans l’opportunité de mieux répondre au besoin du client en terme d’emballage, d’ergonomie, de robustesse, de résistance mais aussi en terme de technologie et d’innovation », a exposé le directeur Commercial Lubrifiant de TotalEnergies Sénégal.







« C’est un produit qui est à la pointe aussi bien pour le contenant, que le lubrifiant lui-même (…) Quand on cherche un lubrifiant pour sa voiture, ce n’est pas toujours très simple, donc le but du jeu pour nous, c’est de pouvoir présenter une gamme qui soit lisible, facile à comprendre dans laquelle un client va trouver très très vite ce dont il a besoin et tout cela dans un emballage qui est sécurisé avec QR code », a souligné le directeur général de TotalEnergies Marketing Sénégal, Phillipe Prudent.





Des employés de la société ont été distingués lors de la soirée de gala du lancement du produit destiné aux automobilistes. Parmi eux, des retraités qui ont une ancienneté de plus de 25 ans de collaboration avec TotalEnergies.





L’événement a aussi été empreint de mots de salutations, d’encouragement, de remerciements mais surtout de perspectives à l’endroit de l’assistance.





Les invités et partenaires de TotalEnergies Marketing Sénégal ont eu droit à des moments riches en couleurs et une ambiance conviviale. Sur des notes symphoniques, l’Orchestra Baobab a assuré la première partie de la soirée.



Le groupe a cédé ensuite la place au Super étoile pour clôturer en beauté...