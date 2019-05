(Entretien) Stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité : le bémol, selon Ababacar Diop de Jonction

La lutte contre la cybercriminalité est devenue une priorité de l'État du Sénégal qui a établi une stratégie pour tuer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation nationale à travers le cyberespace. Dans cet esprit, des lois ont été votées et la surveillance du Net est devenue une réalité. Des usagers peuvent en attester pour avoir été cueillis après un post sur les réseaux sociaux. C'est dans ce contexte que des organisations comme Jonction et Global Partner ont jugé opportun de produire une étude. Laquelle étude s'est penchée sur l'état des lieux de la cybersécurité et de la cybercriminalité au Sénégal. Dans un premier temps, les auteurs ont mis en relief les efforts pour légiférer contre les cyberdéviants. Cependant, des manquements aux respect des normes des droits humains ont été relevés par les auteurs. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, Ababacar Diop qui dirige Jonction, co-auteur du rapport, attire l'attention des autorités sur la nécessité de préserver la vie privée des utilisateurs des Ntic quand bien même il reconnait à l'État, l'impératif de veiller à l'intégrité territoriale, y compris sur le Net.