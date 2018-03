(Entretien) Serigne Mamoune Mbacké, Responsable moral Kurel Génération Bamba : " Pourquoi j'ai initié Bamba Independance day"

Le 4 avril, le Sénégal célèbre son accession à la souveraineté internationale. C'est la même date choisie par Kurel Génération Bamba pour organiser Bamba Independance Day", dans la ville de Mbour. Une coïncidence qui n'a rien d'anodin. C'est en tout cas ce que soutient Serigne Mamoune Mbacké Sidy qui entend de cette manière "rendre à Serigne Touba ce qui appartient à Serigne Touba". Car pour lui, les Sénégalais doivent cette indépendance au fondateur de la confrérie mouride. Poussant la réflexion, le chef religieux invite les Sénégalais à faire leur introspection à propos de cette "supposée indépendance" qui est célébrée tous les ans et qui en réalité n'en est pas une. "En tout cas, les mourides ont montré la voie et Touba en est l'illustration parfaite pour ce qu'elle représente en tant que ville autonome", fait-il remarquer. Dans cet entretien, le RM de Kureel Génération Bamba s'est aussi prononcé sur l'arrestation de l'Imam Ndao et le mutisme des marabouts sur ce dossier.

Sur les enlèvements d'enfants qui défraient la chronique, Serigne Mamoune Mbacké a coupé la poire en deux. L'État en a pris pour son grade, mais les religieux ont aussi leur part de responsabilité dans ce fléau, analyse l'initiateur de Bamba Independance Day. Au sujet de son supposé soutien à Macky Sall, Serigne Mamoune Mbacké a remis les pendules à l'heure...