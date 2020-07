Entretien / Rapports IGE, Gestion du foncier et de la Covid-19 : Moustapha Diakhaté tire à boulets rouges sur Macky Sall et son régime...

L'initiateur de Manko Taxawu Sunu APR/ Initiative pour la refondation de l'Alliance, Moustapha Diakhaté est de ceux qui pensent que le président de la République Macky Sall a lamentablement échoué dans sa gouvernance de la gestion des affaires publiques.



Pour l'ex chef de cabinet du président Macky Sall, le chef de l'État et son gouvernement ont fini de montrer leurs limites dans la gestion de la pandémie de la Covid-19.

"La gestion de la pandémie de la Covid-19 est un véritable échec. Car non seulement nous avons assisté à une variation de discours de la part des autorités, mais également le président de la République a fait preuve d'une démission totale dans la prise de décisions et de leurs applications", regrette l'initiateur de Manko Taxawu Sunu APR, dans un entretien avec Dakaractu.



Commentant la publication des rapports de l'inspection générale d'État, l'ancien président du groupe parlementaire Bby de la 12 ème législature regrette, le fait que "la mal gouvernance est érigée en règle, sous le silence coupable du chef de l'État" qui serait selon Moustapha Diakhaté, "le promoteur de cet état de fait, alors qu'il prônait une gouvernance sobre et vertueuse, la patrie avant le parti".

Moustapha Diakhaté décèle également "des irrégularités dans le fonctionnement de l'IGE", tant sur le retard de la publication des rapports que sur le contexte choisi pour publier ses rapports.



Connu pour sa liberté de ton qui lui a valu son exclusion de la mouvance présidentielle, l'ancien parlementaire prend la défense de Moustapha Cissé Lô, exclu tout récemment de l’Alliance pour la république et du groupe parlementaire de BBY.



"L'exclusion de Moustapha Cissé Lô est contradictoire aux chartes et du règlement intérieur du parti", dénonce rigoureusement Moustapha Diakhaté, qui invite le président Macky Sall à donner une oreille attentive aux déclarations de Moustapha Cissé Lô. Entre autres questions abordées dans cet entretien, notamment la question de la gestion foncière...