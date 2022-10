Entretien / Part du Sénégal dans les ressources pétrolières et gazières : Le Cours magistral du Dr Ousmane Cissé (Directeur général de la société des mines du Sénégal).

Les ressources naturelles font encore parler d’elles. En effet, après la sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sur la part du Sénégal dans la répartition des ressources pétrolières et gazières, le directeur général de la société des mines du Sénégal, le Dr Ousmane Cissé recadre le débat et apporte des précisions sur cette question. Dans un entretien accordé à Dakaractu, le Dr Ousmane Cissé revient sur les différentes formes de contrat, et détaille le processus de répartition des ressources ainsi que la part du Sénégal dans la répartition de ces ressources.

Entretien...