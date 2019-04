Entretien / Nommé nouveau ministre de l’environnement et du développement durable : L’Ex DG de l’Artp confie ses premiers mots à Dakaractu

À la tête de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) depuis 2014, Abdou Karim Sall était depuis cette date sur un terrain bien connu.

En effet, l’ancien Cadre de la Sonatel (Société Nationale des Télécommunications) a effectué toute sa carrière dans le secteur des Télécommunications.

Cette fois ci, les besoins du président Macky Sall l’appellent dans un secteur qui regorge d’énormes défis et challenges : le ministère de l’environnement et du développement durable.

L’ancien cadre de la Sonatel qui s’exprimait dans un entretien avec Dakaractu, a d’abord magnifié toute sa reconnaissance face à la confiance renouvelée du chef de l’État qui fait de lui le nouveau ministre en charge de la question de l’environnement et du développement durable.

Soulignant les réalisations et la touche déjà effectuées dans le secteur de la communication, le « fils de Orkadiéré » a tenu à remercier tous ses collaborateurs et partenaires qui l’ont accompagné depuis 2014 mais aussi, son épouse, sa famille et tous ses proches.

Par ailleurs, il note tout son engagement et sa constance sans relâche auprès du président et prie pour que la tâche qui lui est assignée soit exécutée dans les meilleures conditions souhaitées...