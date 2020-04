Entretien / Niokhobaye Diouf (C.T du Ministre de l'eau) : « La première tranche des factures d'eau est déjà prise en charge,(...) L'urgence c'est d'assister les familles démunies »

Dans cet entretien avec Dakaractu, Niokhobaye Diouf, le conseiller technique auprès du cabinet du ministre de l'eau rassure que toutes les factures de la première tranche sont déjà prises en charge.



Cela fait suite à la décision du gouvernement de rendre gratuit le paiement des factures d'eau et électricité pour les deux derniers mois.

Le conseiller technique de souligner également que pour ceux de la deuxième tranche, verront l'avoir bien mentionné dans leurs factures.



Au cours de cet entretien, le membre du bureau politique et de la cellule des cadres du parti socialiste s'est félicité de la volonté du président Macky Sall de soutenir les familles les plus démunies en cette circonstance de pandémie.



Cependant, Niokhobaye Diouf déplore la polémique née de la distribution des vivres.

"Ce qui est important, voire l'urgence aujourd'hui, c'est de soulager les populations qui sont plongées dans des situations difficiles en cette crise", souligne le politique, qui estime "qu'au cours du combat il ne doit point y avoir de travaux d'évaluation..."