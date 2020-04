Entretien / Moustapha Mbengue (Maire de Keur Massar) : « 30 contacts à haut risque ont été identifiés et mis en quarantaine et... »

Avec 5 cas confirmés au Coronavirus issus de la transmission communautaire, le député-maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, n'a pas caché son inquiétude devant la propagation de la maladie dans sa commune.



Dans cet entretien avec Dakaractu, le maire revient sur la situation actuelle de la maladie dans cette partie de la Banlieue dakaroise.



Selon le député-maire, toutes les dispositions sanitaires sont prises pour identifier les contacts.

"Nous avons déjà identifié 30 contacts à haut risque qui sont placés en quarantaine. Auparavant, nous avions installé le comité de veille et d'alerte pour une meilleure gestion de la situation. Et les dispositifs ont été renforcés dans les structures sanitaires", a tenté de rassurer le député maire.



Cependant, le maire Moustapha Mbengue regrette l'insouciance voire l'inconscience de la population sur l'existence de la maladie à Keur Massar. "Nous avons pris des mesures pour empêcher la propagation de la maladie, mais du côté des populations, c'est l'insouciance totale, car il y a jusque jusque-là gens qui ne sont pas conscients de l'existence de la maladie dans notre localité. C'est pourquoi de concert avec le préfet, nous avons décidé de la fermeture du grand marché et du déguerpissement du rond-point pour empêcher les rassemblements", déplore le député-maire.



Le maire Moustapha Mbengue se dit favorable pour un confinement général, car c'est le seul moyen qui aidera à vaincre la maladie dans le pays...