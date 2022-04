Entretien / Mamadou Diop ‘décroise’ ses idées : « Nous avons des difficultés à choisir nos dirigeants… à l’Alternative, oui, pas à l’alternance ! »

Sur la situation du pays comme celle internationale, Mamadou Diop Decroix s’est largement exprimé à l’occasion de son entretien avec Dakaractu. Le secrétaire général de And Jëf Pads nous a ainsi confié sa position sur un certain nombre de questions qui doivent, considère-t-il, intéresser l’opinion.



Mamadou Diop, de croire en « une alternative » qui est selon lui différente de l’alternance. En effet, l’ancien ministre dans le régime d’Abdoulaye Wade, pense bien qu’il est temps pour le Sénégal de faire les bons choix. « Au niveau de notre parti, nous estimons que destituer un président simplement ne suffit pas. Il y a d’abord à faire un choix minutieux de celui qui va être élu », a servi Mamadou Diop Decroix.



D’ailleurs, le militant Maoïste qui a été l’un des fers de lance de la contestation de mai 1968 est revenu sur ces évènements qui ont marqué son temps, sans oublier son compagnonnage avec Me Abdoulaye Wade et soulignant la particularité de leur vision politique. Cet échange lui permettra également de revenir sur la pertinence de valoriser les institutions qui doivent être renforcées et respectées par tous. Convaincu de cette alternative, Mamadou Diop Decroix insiste sur les caractéristiques qui doivent définir ce dirigeant dont le pays a bien besoin.



Le SG d’AJ/ PADS décline les objectifs de son parti pour le futur politique sans oublier les questions de géopolitique qui interpellent le Sénégal.



Entretien…