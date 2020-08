Entretien : Kaddu Mbour salue le rôle que Dakaractu a joué dans l'affaire Ndingler et se prononce sur divers sujets d’actualité...

Kaddu Mbour est un mouvement citoyen qui s'implique sur toutes les questions qui interpellent particulièrement Mbour et le Sénégal. Son porte-parole Cheikh Ndiaye a réservé un entretien sans détours à Dakaractu Mbour sur les questions qui touchent l'actualité et la capitale de la Petite Côte.



À l'entame de son propos, le porte parole de Kaddu Mbour a tenu à saluer le rôle déterminant et professionnel que Dakaractu à joué dans l'affaire de Ndingler. Se prononçant sur la situation de la covid-19 tout en sachant que le département de Mbour fait partie des villes les plus touchées par la pandémie, ce dernier a appelé au respect des mesures barrières édictées par nos médecins.



Par contre, le porte-parole de Kaddu Mbour n'est pas en phase avec certaines mesures de restrictions prises qui, selon lui, favorisent le chômage dans les zones touristiques.



Par ailleurs, le porte parole de Kaddu Mbour n'a pas pas raté les maires qui bradent les terres. Parlant de Mbour, Cheikh Ndiaye n'a pas manqué de dénoncer la présence de Auchan dans des conditions que personne ne maîtrise avec un contrat que ce dernier ne respecte même pas. Mbour étant une zone de pêche, le porte parole de Kaddu Mbour de se prononcer sur les licences de pêche..