Entretien / Iran Ndao sur la tenue du Magal de Touba : « Nous devons nous conformer à la décision du Khalife général de Mourides »

Dans un entretien avec Dakaractu, le prêcheur Iran Ndao demande aux fidèles talibés de se conformer à la décision du Khalife général des mourides, le seul selon lui, qui est habilité à se prononcer sur la tenue du grand Magal. "On ne peut pas être plus royaliste que le roi! Pour l'organisation du Magal de cette année, nous devons rester à la disposition du Khalife et respecter ses recommandations. Car il est le seul habilité à se prononcer sur la question", a précisé le prêcheur. Entre autres questions abordées au cours de cet entretien, il a été fait mention des qualités d'un bon musulman dans ce contexte marqué par une crise des valeurs dans nos sociétés...