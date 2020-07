Entretien / Ibrahima Diouf (Directeur bureau de mise à niveau) : « Le secteur économique est secoué par la crise et on risque d'aller vers une situation de crise aigüe »

"Si la courbe de contagion de la Covid-19 n'est pas stoppée, on risque d'aller vers une situation de crise économique aigüe. Autrement dit, on va vers une récession économique sévère parce que dans le court et moyen terme, on ne pense pas que le taux de croissance puisse reprendre son rythme d'avant Covid-19. C'est dire que les entreprises vont souffrir de cette situation économique", c'est du moins l'avis de Ibrahima Diouf, le directeur du bureau de mise à niveau. Dans un entretien avec Dakaractu, Ibrahima Diouf de souligner que l'impact économique de la pandémie est énorme. "L'impact économique est très important en terme de recettes d'exploitation, en terme d'emplois et de revenus. Pour les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, il est prévu une perte de recettes de l'ordre de 90 milliards de francs CFA et plus de 30.000 emplois seraient menacés. En ce qui concerne le secteur du commerce et de l'industrie, c'est plus de 270.000 emplois qui seraient menacés et des pertes de recettes de l'ordre de 30 milliards. Des pertes toujours estimées à quelques 35 milliards pour le secteur du transport". Entre autres questions abordées au cours de cet entretien...