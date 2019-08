Entretien / Gaston Mbengue : « Le marché Sandaga c’est le Sénégal en miniature »

Gaston Mbengue, l’homme aux multiples expériences, commerçant au marché Sandaga dans les années 1970, promoteur de lutte et non moins homme politique, est aussi passé par la fédération sénégalaise de football. Dans un entretien accordé à Dakaractu, Gaston Mbengue s’est aussi exprimé sur la fermeture imminente du marché Sandaga. Une décision prise par les autorités politiques concernant cette grande place marchande du centre-ville dakarois, et qui ne fait pas l’unanimité chez les marchands ambulants...