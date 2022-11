Entretien / Exploitation du pétrole et du Gaz, troisième mandat, 14ème législature : Aymérou Gningue crache ses vérités…

Dans cet entretien avec Dakaractu, le nouveau PCA de Petrosen Holding n’y va pas avec le dos de la cuillère pour aborder les questions d’actualité politique et économique. Selon Aymérou Gningue, la polémique agitée sur le pétrole et le gaz n’a pas sa raison d’être, d’autant plus que l’État a pris toutes les mesures pour garantir la transparence dans l’exploitation du pétrole et du gaz. « La découverte de pétrole et de gaz fait souvent polémique, mais je pense que le débat si on y va avec retenue, sens de la responsabilité, sans manipulation d’aucune sorte, on trouvera que la polémique n’a pas de raison d’être. Ce qui est important à constater au Sénégal, c’est que dès l’annonce de cette découverte de pétrole et de gaz, il a été mis en place un cadre juridique légal qui va garantir la transparence dans l’exploitation des ressources naturelles », renseigne Aymérou Gningue.

Revenant sur la question du troisième mandat, l’ancien président du groupe parlementaire BBY de la 13ème législature reste convaincu que le chef de l’État Macky Sall est le meilleur profil pour mettre en œuvre les programmes et politiques publiques engagés pour les prochaines années au Sénégal. « Les gens parlent de troisième mandat, ou d'un premier mandat de cinq ans. Moi, je ne veux pas avancer dans cette logique. Mais tout ce que je puisse vous dire, dans le contexte actuel, avec l’exploitation du pétrole et du gaz et pour mieux organiser ce pays afin que tout le monde puisse bénéficier des ressources pétrolières et gazières, je reste convaincu que le président Macky Sall est le meilleur profil pour diriger ce pays en 2024. Si le président le veut bien, je le veux. Non seulement je le soutiendrais dans ça, mais aussi je me battrais pour qu’il obtienne la victoire dans ce combat… », précisera Aymérou Gningue...