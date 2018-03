Entretien / Dr Serigne Saliou Samb : " Le bilan de Macky Sall a été grandement terni par sa façon de gérer les affaires publiques... On a une opposition incohérente et incapable de..."

Dans cet entretien, Serigne Saliou Samb est largement revenu sur le bilan du président Macky après six ans au sommet de l'Etat. Selon l'analyste politique, " le président Macky pouvait mieux faire en terme de bilan. " Avant de poursuivre que " son bilan a été grandement terni par sa façon de gérer les affaires publiques. " Dans un contexte où les polémiques sur les processus électoral fusent de presque partout, notamment avec le système parrainage, Serigne Saliou Samb constate que " l'opposition est incohérente dans sa démarche et incapable de dérouler un programme. " A cet effet, il estime que " le parrainage en soi n'est pas une mauvaise chose et l'opposition doit savoir raison garder. " Sur le plan diplomatique, le Docteur en relations internationales regrette que les relations du Sénégal avec certains pays de la sous région ne soient pas au beau fixe.

