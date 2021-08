Entretien / Dr Abdoulaye Niane (Président coalition Jotna) : « Coalition Pds, Pur, Pastef et Taxawu Sénégal, il y aura beaucoup de frustration pour l'opposition »

Dans cet entretien accordé à Dakaractu à la veille de leur rencontre pour statuer sur la conduite à tenir afin de lancer une nouvelle coalition CRD-Jotna et les autres entitées de l'opposition, le coordinateur de la coalition Jotna apporte quelques précisions par rapport à cette

coalition en gestation.



Pour le Dr Abdoulaye Niane, le CRD et Jotna ont juste appelé à un large rassemblement de l'opposition, mais rien n'est encore scellé.



"On a appelé à un large rassemblement des forces vives de la nation que ce soit des forces politiques ou de la société civile et tout citoyen détenteur d'un projet de société. Ce que nous allons réitérer lors de notre point de presse pour appeler l'unité de l'opposition. On s'est rapproché mais ce n'est pas de façon exclusive. On a tendu la main ensemble pour changer ce qui est en train d'être fait, car il ne faudrait pas jouer avec le destin du pays. Mais rien n'est encore scellé", rassure le Dr Abdoulaye Niane.



En outre, pour le Dr Abdoulaye Niane, la nouvelle coalition annoncée entre les partis Pur, Pds, Pastef et Taxawu Sénégal est une unité qui ne fera que créer beaucoup de frustration au sein de l'opposition. "Ils ont le droit de lancer un groupe. Mais ils sont en train de créer une unité qui n'est pas totale pour l'opposition et quel que soit ce qu'ils feront, il y aura beaucoup de frustration", dira Mr Abdoulaye Niane...